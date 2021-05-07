«التعليم» تنفي تسليم طلاب المرحلة الإعدادية جهاز تابلت العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتسليم طلاب المرحلة الإعدادية جهاز تابلت وهاتفا محمولا من العام المقبل، مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال من الطالب طارق كمال، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، حول احتمالية تسليم طلاب المرحلة الإعدادية جهاز تابلت اعتباراً من العام المقبل، وهاتفا محمولا لكل طالب.

شوقي: سيتم احتساب مجموع طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات شهر يونيو

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 ستعقد ورقياً في شهر يونيو المقبل، موضحاً أنه سيتم عقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً مع مراعة تطبيق الإجراءات الوقائية المكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم، إن المديريات ستتولى وضع جدول الامتحانات بالتنسيق مع كل الإدارات التعليمية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان الامتحانية، مشيراً إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني سيتم احتساب مجموع الطالب النهائي منها، وعلى أساسها سيلتحق الطالب بالمرحلة الأعلى.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة اعتمدت على نظام الأسئلة الجديد في غالبية الامتحانات وذلك ضمن خطتها لتطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالب بالإضافة إلى قياس نواتج التعلم لدى كل طالب في المقرر الدراسي.

التعليم: أتحنا فرصة التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي ستعقد إلكترونياً، من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة تمنع الغش وتداول الأسئلة، موضحة أنه جار التنسيق مع وزارة الاتصالات المصرية بشأن الاستعداد لعقد الامتحانات التجريبية في شهر مايو الجاري.

وأضافت الوزارة أنه تم إتاحة فرصة التحسين لطلاب الثانوية العامة من خلال عقد امتحانات في شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد بنظام الأوبن بوك.