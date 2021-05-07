طفلة أمريكية تطلق النار في مدرسة إبتدائي وتصيب 3 اشخاص

أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، جراء إطلاق تلميذة في الصف السادس الابتدائي النار في مدرستها بولاية «آيداهو» غربي الولايات المتحدة، صباح أمس الخميس، قبل أن تتمكن معلمة من تجريدها من السلاح.

وقال قائد شرطة «مقاطعة جيفرسون» ستيف أندرسون، إن الطفلة أطلقت النار في مدرستها الابتدائية في مدينة «ريجبي» وسرعان ما ألقت الشرطة القبض عليها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ولم تكشف الشرطة المقاطعة، عن اسم الطفلة ولا عن عمرها، لكن تلامذة الصف السادس ابتدائي في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم في الغالب بين 11 و12 عاماً.

وأوضح أندرسون، خلال مؤتمر صحفي، أنه قرابة الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة بالتوقيت المحلي، استلت تلميذة في الصف السادس ابتدائي مسدسا من حقيبة ظهرها.

وأضاف قائد شرطة «مقاطعة جيفرسون»: «لقد أطلقت رصاصات عدة داخل المنشأة وأصابت 3 أشخاص بجروح. اثنان منهم تلميذان والثالث موظف في المدرسة».

وطمأن قائد الشرطة، أن الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفى وجروحهم طفيفة، مشيرا إلى أنه أثناء إطلاق النار، جردت معلمة التلميذة من السلاح واحتجزتها إلى أن ألقت الشرطة القبض عليها.

الشرطة الأمريكية: الطفلة بدأت بإطلاق النار في بهو مدخل المدرسة ثم واصلته في الخارج

وتعذر على قائد الشرطة تحديد دوافع الطفلة في الحال، مكتفياً بالقول إن الفتاة بدأت بإطلاق النار في بهو مدخل المدرسة ثم واصلته في الخارج.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.

وفي العام الماضي 2020، قتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار.

وشرعت في وقت سابق، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملة تستهدف مواجهة العنف المسلح، وسعت عبر إجراءات إلى وضع قواعد لحيازة أسلحة معينة، وفقا لما ذكرته هيئىة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».