مواعيد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25 لأحمد السقا وأمير كرارة

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل نسل الأغراب لأحمد السقا وأمير كرارة، والمذاع على شاشة قناة «أون إي» وهنا تعرف على مواعيد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25.

وستشهد الحلقة الكثير من الأحداث والصراعات والتى ازدادت حدتها بعد محاولة قتل «فاطمة» التى تجسد دورها ريم سامي، والقبض على «غفران الغريب» والذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، وتنشر «الوطن» مواعيد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25.

مواعيد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25

فسيكون مواعيد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25 مساء اليوم فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة «أون إي».

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية إطلاق الرصاص على «فاطمة» من قبل رجال غفران الغريب بأمر منه، ولكنها نجت بعد إجراء عملية جراحية لها.

كما شهدت الحلقة 24 من مسلسل نسل الأغراب إلقاء القبض على غفران الغريب بسبب تورطه فى تجارة الأفيون وقبض عليه رئيس المباحث على الغريب والذي يجسد دوره الفنان دياب.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب هو بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومى عمر ونجلاء بدر ومحمد جمعه ومحمد مهران وأحمد داش وأحمد مالك وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.