أمجد الحداد: أعراض الموجة الـ3 من كورونا غريبة..و«الهندى» لم يصل مصر

قال الكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الموجة الحالية من فيروس كورونا غريبة في أعراضها الجانبية أثناء الإصابة وخلال فترة ما بعد التعافي: «بنشوف أعراض غريبة مكناش بنشوفها قبل كدة كالارتكاريا والطفح الجلدي».

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية هبة مجدي، والمذاع على فضائية «DMC»، حتى الآن توجد حالات تعاني عدم عوده حاسه الشم أو التذوق بعد فقدانها خلال الموجة الأولي من الفيروس: «الفيروس لما بيدخل للجهاز التنفسي بيقابله براعم في الفم والحلق، وعلى حسب الالتهاب اللي حصل لتلك البراعم بتحصل الإصابة».

وأوضح أن اللقاحات تحمي من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة بالفيروس: «مش بيحمي من خطر الوفاة، ولكنه يحمي من خطر الإصابة اللي بيصاب بيه الشخص لمدة حتى بعد الشفاء من الفيروس».

وأكد أنه حتى الآن لم يصل التحور الهندي لفيروس كورونا إلى مصر، حيث أنه وفي حال وصل لمصر فسيكون الوضع كارثي لعدم وجود قدرة مناعية لمواجهة الفيروس والتصدي له، لافتا إلى أن اللقاحات الخاصة بالفيروس ضرورية في تلك المرحلة الحرجة، ويجب عدم التهاون بها.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في وزارة الصحة، قال إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتدشين مراكز تطعيم عملاقة لتحصين المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الهندية، تسجيل أكثر من 414 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما سجلت، 3915 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.