اختبار خطوط الصرف الصحي قبل تشغيلها في «الواصفية» بالإسماعيلية

أعلن محمد الحيوي، رئيس قرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية، استعادة العمل في مشروع الصرف الصحي التابع للقرية منذ فترة.

وأضاف أن المشروع توقف منذ فترة وتم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتم عودة العمل فيه مرة أخري، مشيراً إلي انه سيتم اختبار كافة خطوط الصرف الصحي وقياس مدى تحملها للضغط.

نفق اسفل السكة الحديد

وقال «الحيوي»، إنه تم مخاطبة وزير النقل الفريق كامل الوزير عبر النائب أحمد بدران البعلي لإنشاء نفق أسفل السكة الحديد للحد من حوادث القطارات في القرية.

وشهدت القرية عدة حوادث مرورية خلال الشهرين الماضيين راح ضحيتها 5 شباب من أهالي وشباب القرية في حوادث متفرقة.

إنارة الأماكن المحرومة

وقال «الحيوي»، إن خطة تطويرالقرية شملت استلام 25 عامود إنارة للمساهمة في إنارة المناطق المحرومة بالقرية وتجديد أسلاك بعض توابع القرية بطول 1500 متر تقريباً.

مشروعات الطرق علي أولوية المشروعات

ولفت إلى أن مطالب أهل القرية أصبحت خلال الفترة الماضية تناقش من قبل عدة أطراف علي رأسها نواب الإسماعيلية وخاصة مشروعات النقل والطرق، وأشار إلى الانتهاء خلال الفترة الماضية من رصف طريق القرية الواصل بين المستقبل حتى مزلقان المشروع مشيراً إلى وضع خطة مكبرة لمسح الطرق الترابية تمهيداً لدخولها أقرب خطة استثمارية للرصف خلال الأشهر المقبلة.

وقال إنه علي مدار الأيام الماضية ترفع قرية الواصفية يومياً مايزيد عن 40 طن من المخلفات والقمامة ضمن خطة القرية لرفع القمامة.