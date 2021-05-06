بحملات مكثفة.. الإسماعيلية تستعد لتطبيق قرارات الحظر مساء اليوم

تستعد محافظة الإسماعيلية لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحال من التاسعة مساء اليوم في أول أيام تطبيق الحظر المقرر قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

حملات مكثفة ستنطلق مساء

وقالت مصادر مسؤولة في محافظة الإسماعيلية إنه تم التنبيه علي جميع رؤساء المراكز والقرى والأحياء بتجهيز حملات مختلفة في كل مركز وحي.

وأضافت المصادر أن الحملات ستتضمن الوحدات المحلية وشرطة المرافق والتموين والطب البيطري ومسؤولي الرقابة علي الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية.

المحافظ: التعاون في تطبيق القرارات

وشدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها وتوقيع الغرامات وتحرير محاضر فورية لأي مخالف للقرارات من أصحاب المحال التجارية أو المطاعم أو الكافتريات والكافيهات.

وكانت محافظة الإسماعيلية حررت أكثر من 25 محضرا علي مدار الفترة الماضية لأصحاب المقاهي المخالفة والكافتريات، وأعدمت المحافظة أكثر من 1500 شيشة في حملة مكبرة بعد ضبطها في حملات مختلفة علي المقاهي خلال الشهر الماضي.

دوريات أمنية بالتزامن مع حملات المحافظة

وأكدت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الإسماعيلية على شن حملات في كافة دوائر المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارا الإغلاق في أول أيام الحظر.

ويشمل القرار الذي سيتم تنفيذه بدءا من مساء اليوم الخميس 6 مايو الجاري، غلق المحلات الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، الأربعاء المقبل 12 مايو، وتستمر 5 أيام، حتى الأحد 16 مايو.

وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن عدم التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الوقائية المكثفة سبب قلقا للحكومة، وشعورا بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات، مؤكداً أن عدم اهتمام فرد في الأسرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية يؤثر على الأسرة بأكلمها وليس الفرد بمفرده.