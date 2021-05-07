الأمن يكشف لغز الجثة المتحللة في رأس غارب: مسن قتله صديقه

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر، بالعثور على جثة رجل مسن في المنطقة الجبلية لمنطقة عتاقة، والتابعة لدائرة قسم شرطة عتاقة، الأمر الذي استدعى انتقال قوة من قسم الشرطة إلى موقع العثور على الجثة، ليجدوا جثة المجني عليه في حالة تحلل، وأنه ألقي في مكان العثور عليه بعد قتله.

الأمن يحدد هوية المجني عليه

بعد المعاينة، تمكنت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر من تحديد هوية المجني عليه، إذ تبين أن الجثة لصاحب شركة بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، ويبلغ من العمر 66 عامًا، وأن جثته ظهر عليها آثار كدمات في الرأس وأماكن متفرقة من الجسم، ما يشير إلى أنه مقتولا وأن الجناة ألقوا بجثته في هذا المكان بعد لانتهاء من جريمتهم.

السرقة كانت سبب الجريمة

كثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها حول الواقعة، لتصل إلى مرتكبيها، حيث تبين من خلال التحريات أن مرتكب الجريمة سائق يبلغ من العمر 36 عامًا، وكانت تربطه بالمجني عليه صلة عمل وصداقة سابقة، حيث كان سائقًا لسيارة نقل خاصة بالمجني عليه، واشترك معه في الجريمة ربة منزل، تبلغ من العمر 33 سنة، وكلاهما يقيمان في دائرة قسم رأس غارف بمحافظة البحر الأحمر.

وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه راح ضحية عملية سرقة دبرها كل من السائق وربة المنزل، بعدما اعتمد المجني عليه على المتهم الأول في بيع سيارة نقل خاصة به، وقام المتهم ببيعها بمبلغ 170 ألف جنيه، إلا أنه أراد، بالاتفاق مع المتهمة الثانية، سرقة المبلغ المالي الذي باع به السيارة، فاستدرجا المجني عليه إلى مكان العثور عليه وهم في طريقهم إلى القاهرة بغرض شراء سيارة أخرى، وقاما بقتله والاستيلاء على النقود وفرا هاربين.

الأمن يضبط الجناة

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم إلقاء القبض على مرتكبا لجريمة، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهم الجريمة بغرض السرقة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.