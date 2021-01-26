شرطة كفرالشيخ توزع الحلوى في الشوارع.. ومواطنون: «افتكرناه كمين» (صور)

بـ«زي رسمي شرطي»، وقف عدد من رجال الشرطة بينهم النقيب ميريهان زرد، الضابط بإدارة العلاقات العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، في ميدان النصر الذي يبعد عن ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن بضعة أمتار، يستوقفون السيارات والمركبات المارة من الميدان، ويوزعون عليهم «الورود والحلوى والكتيبات الإرشادية».

ظن مواطنون أن هناك حملة تفتيشية أمنية، فالبعض حاول الابتعاد و«التزويغ»، خاصة قائدي «التروسيكلات أو الدراجات النارية»، لكنهم فوجئوا بابتسامة اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، وضحكات رجال الشرطة، وقيامهم بإهدائهم «الورود الحمراء والحلوى»، وكتيبات إرشادية بقواعد المرور، وذلك احتفالاً بعيد الشرطة الـ69، «حاولت أهرب لما لقيت ضباط وأفراد كتير واقفين في فوارق ميدان النصر، لكن قالولي تعالى مش حملة، وفوجئت بيهم بيوزعوا الورد وحلوى وكتيب عليه شعار الشرطة»، بهذه العبارة قدم «محمد.م»، أحد أبناء كفر الشيخ، الشكر لرجال الشرطة.

وقال مروان، «كنت أقود موتوسيكل لكن الحقيقة مش مرخص، فلقيت زحمة عند الميدان، فصاحبي قالي تعالي نجري دي حملة لكن لقيت أمين شرطة بيقولي تعالي وفي ضابط بنت بتديني وردة وحلاوة وكتاب عليه الشعار فقولت ليهم شكراً والله أسعدتوني، وكنت فرحان وهما مبتسمين ومشينا».

وأكد أحمد حلمي، أحد قائدي المركبات الملاكي، أنه فوجئ خلال مروره بميدان النصر، بكفر الشيخ بتوزيع رجال الشرطة، الورود والحلوى، على المواطنين في ميدان النصر، «فوجئت بيهم وأنا معدي رايح سخا، حاجة مشرفة ومحترمة والله، ودايماً إحنا بنقول شعب واحد وإيد واحدة، ولفتة طيبة أنهم فاكرينا في عيدهم، مفروض إحنا اللي نفتكرهم ونوزع عليهم هدايا لتضحياتهم ومحاربتهم الإرهاب».

ووزع مديرية أمن كفر الشيخ، وعدد من الضباط والأفراد، الحلوى والورود على المواطنين بميدان النصر، بعاصمة كفر الشيخ، وكتيبات تتضمن بطولات شهداء الشرطة وإرشادات مرورية بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين.

وأبدى أهالي بكفر الشيخ، سعادتهم بقيام قوات الشرطة بتوزيع الهدايا والورود عليهم، مؤكدين أن علاقة الشعب بالشرطة ستظل جيدة، وأن 25 يناير هو يوم عيد الشرطة، حيث ضحى الكثير بروحه فداءً لهذا الوطن في معركة غير متكافئة بالإسماعيلية.