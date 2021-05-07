إياد نصار: أهالي شهداء الجيش والشرطة يتعاملون مع الموت بعزة وفخر

كشف الفنان إياد نصار كواليس تجسيده شخصية الشهيد العقيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني في مسلسل «الاختيار 2»، قائلا إن دور الضابط في العديد من الأعمال لكن المهنة لا تحدد الشخصية، كما أن دوره في تقديم شخصية الشهيد «مبروك» الوضع مختلف تماما، حيث لا يقدم دور ضابط يرسم ملامحه من البداية، بل هي شخصية موجودة ولها بُعدها وأهميتها على مستوى الحدث وما يحدث، فكانت مسؤولية كبيرة، ولم يتعامل معها على أنه يجسد شخصية مكتوبة على الورق ولكنها حقيقية موجودة، وهذه صعوبة وأهمية للشخصية.

وأضاف «نصار»، في حوار ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن طريقة تجسيده للشخصية في المسلسل مر بعدة مراحل خاصة أنها شخصية موجودة وحقيقية والبعض يعرفها وتعامل معها مثل عائلة الشهيد وأصدقاءه وزملائه في المهنة، وهناك مراحل في البحث، حيث جلس مع أرملة الشهيد وأولاده، وهذه أصعب مرحلة قابلته في التحضير للمسلسل.

وتابع: «إحنا بنتعامل مع الموت بطريقة فيها حزن لكن أهل الشهيد بيتعاملوا مع الموت بشكل مختلف، بيتعاملوا معاه بشكل فيه فخر وعزة، إحنا مش عارفين دة والموت بيشكل لنا لسة حالة صعبة، يمكن حالة الظابط سواء في الشرطة أو الجيش أو الأمن الوطني عارف إن روحه على كف طول الوقت ففي حالة من الجاهزية وأهله بيكونوا مستعدين لفكرة إنه في لحظة ممكن يقدم روحه فداء للوطن، فعندهم استعداد للفكرة».

مسلسل «الاختيار 2»، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان «ملحمة البرث»، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وتدور أحداث الجزء الثاني حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان «رجال الظل»، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.

العمل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني، وفتحي عبد الوهاب، وسهر الصايغ، وهشام ماجد، وأشرف عبد الباقي، وبيومي فؤاد.