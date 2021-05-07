سعر الدولار اليوم الجمعة 7-5-2021 في البنوك المصرية

اختلفت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها تشمل سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم في عدد من البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.6 جنيه للشراء، و 15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 18.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 7 مايو الحالي، بنحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 7 مايو الحالي، نحو 18.72 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 18.71 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 18.68 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 7 مايو الحالي، في بنك الإسكندرية، 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.19 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.