فضل ليلة القدر وصدقة الفطر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وجاء موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «فضل ليلة القدر .. وصدقة الفطر»، مؤكدة على ضرورة ألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

فضل ليلة القدر

واختارت وزارة الأوقاف موضوع فضل ليلة القدر، لأننا نعيش في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، هذه الأيام، وهي الأيام التي تشهد وجود ليلة القدر. الليلة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأنها خير من ألف شهر.

ويكفي للحديث عن فضل ليلة القدر، أنّ الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه سورة تحمل اسمها: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)»

خطبة الجمعة عن فضل ليلة القدر

وتتناول وزارة الأوقاف في خطبتها عن فضل ليلة القدر، إن الله «عز وجل» قد امتن على عباده في شهر رمضان المبارك بمنح إلهية ونفحات ربانية تتضاعف فيها الحسنات ويغفر الله تعالى فيها الذنوب والسيئات ومن اعظم العطايا الإلهية ليلة القدر، تلك اليلة المباركة التي جعل الله سبحانه العبادة فيها خير من ألف شهر.

وفي سياق الحديث عن خطبة الجمعة التي اختارتها وزارة الأوقاف اليوم، عن فضل ليلة القدر، فلقد أوضحت الوزارة أنّ ليلة القدر سميت بهذا الإسم لعلو شأنها، وعظم قدرها عند الله «عز وجل»، فقد أنزل الله تعالى فيها كتابًا ذا قدر، على نبي ذي قدر، بواسطة ملك ذي قدر، على أمة ذات قدر، حيث يقول ابن عباس «رضى الله عنهما»: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أُنزل بعد ذلك في 20 سنة.