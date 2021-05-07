7 قرارات صارمة من السياحة لمنع انتشار كورونا بالفنادق في عيد الفطر  

قال عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021، ولتفادي تفاقم انتشار أزمة فيروس كورونا خاصة في فترة إجازات عيد الفطر المبارك، نؤكد وجود عدد من الإجراءات «لزاما» علي كافة المنشآت الفندقية تنفيذها لمنع انتشار فيروس كورونا وتتمثل فى:

1- حظر إقامة جميع الاحتفالات والفاعليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين وكذلك إلغاء جميع الموافقات السابق صدورها بشأن الفقرات الفنية.

السماح بالأفراح بالقاعات المفتوحة

2- استمرار عدم إقامة حفلات الأفراح بالقاعات المغلقة بالمنشآت الفندقية علي أن يسمح بها بالأماكن المفتوحة بنسبة تشغيل 50% وبحد أقصى 300 فرد علي أن ينتهي الفرح في التاسعة مساء.

3- استمرار غلق صالات الديسكو والملاهي الليلية «مسارح المنوعات».

4- حظر تقديم الشيشة.

5- التزام المنشآت الفندقية بكافة الضوابط الاحترازية والوقائية المطلوبة لتطهير الفنادق وفقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن وبالمواد المطهرة المعتمدة من الصحة مع اخطار وزارة السياحة بما يفيد إتمام عملية التطهير من خلال تسجيل فيديو بتاريخ حديث.

6- في حال عدم الالتزام بتلك التعليمات سيتم توقيع العقوبات المقررة من رئاسة الوزراء في هذا الشأن.

7- استمرار تطعيم العاملين بالقطاع السياحي باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف العاصى فى خطاب أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية، أن قرار غلق المطاعم في التاسعة مساء لا يسري علي المطاعم الكائنة بالفنادق، مطالبا بتعميم هذا الخطاب علي كافة المنشآت الفندقية بما ورد مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل.