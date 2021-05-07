السياحة: تطعيم 24 ألف عامل في جنوب سيناء بأمصال كورونا

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن عدد العاملين الذي تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بالقطاع السياحي بمحافظة جنوب سيناء، حيث بلغ حتى الآن نحو 24 ألف عامل من مجموع 30 ألف عامل بالمحافظة، مطلوب تطعيمهم في المرحلة الأولى.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، انه من المتوقع الانتهاء من تطعيم 6 آلاف المتبقين خلالر إجازات عيد الفطر المبارك، لتبدأ بعدها الحصول على الجرعة الثانية من المصل بعد 3 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

عمليات التطعيم تسير بشكل منتظم

وأوضح المصدر، أن عمليات التطعيم تسير بشكل سريع ومنتظم وكافة المنشآت السياحية والفندقية تتعاون بشكل جيد مع مسؤولي وزارة الصحة بجنوب سيناء لسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأوضح أن المشكلة الكبرى التي تقابل الفنادق حاليًا هي كيفية استدعاء كافة العاملين ممن حصلوا على إجازات من العمل حاليا ويتواجدون بمدنهم للحصول على تلك التطعيمات.

استمرار اللجان التفتيشية

وأشار المصدر إلى أن لجان وزارة السياحة التفتيشية مستمرة في جولاتها المفاجئة على المنشآت السياحية والفندقية؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقائية وعمليات التطهير والتعقيم اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن ضوابط التشغيل، وأن المنشآت المخالفة سيتم توقيع عقوبات عليها تصل حتى إلغاء الترخيص وإغلاق المنشآة.

من جهته، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة نبهت على كافة المنشآت الفندقية في مصر، بضرورة الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما شددت على جميع الفنادق بضرورة حصول العاملين بها على التطعيمات الخاصة بكورونا،موضحا ان عملية تطعيم العاملين تهدف للحفاظ على حياة العاملين، فضلا عن مساهمتها في جذب عدد أكبر من السياح لزيارة مصر خلال الشهور المقبلة.