الخارجية الصينية: مكان سقوط الصاروخ التائه غير معلوم لكنه لن يسبب ضررا

بعد كثير من الجدل حول الصاروخ الصيني الشارد والمكان الذي يمكن أن يسقط فيه وما يمكن أن يسببه من أضرار، أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها تستبعد أن يسبب حطام الصاروخ التائه Long March 5B ضررا لدى سقوطه، مشيرة إلى أن مكان سقوطه غير معلوم حتى الآن.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن معظم حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن نطاق السيطرة ومتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض ستحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن رويترز.

وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قد ذكرت يوم الأربعاء، أن حطام الصاروخ Long March 5B، الذي أرسل جزء من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

وتباينت الآراء حول المكان المتوقع سقوط الصاروخ فيه، ومدى إمكانية أن ينجم عنه أضرار.

وذكر موقع سبيس نيوز: «أنه من المتوقع سقوط جسم صاروخي ضخم هو المنصة الأساسية لصاروخ لونغ مارش 5 بي، الذي أطلقته الصين الخميس الماضي، في أي منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة المقبلة».

ويزن الجسم الصاروخي 21 طنا، وطوله 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدما، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال عالم الفلك الذي يتتبع الأجسام التي تدور حول الأرض، جوناثان ماكويل، لأندرو جونز: «عندما يسقط الجسم الصاروخي من المدار فإنه قد يحترق في الغلاف الجوي للأرض، ولكن قطعا كبيرة من حطامه يمكن أن تنجو من السقوط، ومعظم الكوكب عبارة عن محيطات، لذلك من المرجح أن تهبط قطع الصواريخ المتساقطة فيها، لكن لا يزال بإمكانها تهديد المناطق المأهولة بسقوطها فيها».