بالقانون.. هل ستدفع الصين تعويضات حال سقوط الصاروخ الصيني على أي دولة؟

يعيش العالم حالة من الذعر خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، وذلك بعد فقدان الصين لصاروخ «لونغ مارش 5 بي» الصيني، والذي يبلغ 21 طناً، ومن المتوقع أن يسقط على سطح الأرض خلال الأيام المقبلة.

وتساءل عدد من المواطنين على العقوبات التي ستفرض على الصين، حال سقوط الصاروخ الصيني على إحدى الدول.

وتستعرض «الوطن» أبرز العقوبات التي جاءت في معاهدات الأمم المتحدة ومبادئها المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي جاءت وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية كالتالي:

1- نصت المادة الثانية على أن تكون مسؤولية الدولة مطلقة فيما يتعلق بتعويض عن الأضرار التي يحدثها جسمها الفضائي على سطح الأرض أو في الطائرات أو أثناء طيرانها.

2- وبحسب المادة الثالثة، فإنه في حال إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أموال أو أشخاص على متنه، في مكان آخر غير سطح الأرض، فإنه لا تكون الدولة مسؤولة إلا إذا كانت الدولة مسؤولة عن خطأها أو خطأ أشخاص تكون مسؤولة عنهم.

3- وبحسب نص المادة الرابعة، فإنه في حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة اشخاص أو أموال في مكان غير سطح الأرض بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، وإلحاقه الضرر بدولة ثالثة أو بأشخاصها الطبيعيين أو المعنويين، فإن الدولتين تكونا ملزمتين بالتكافل والتضامن إزراء الدولة الثالثة.

http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_11rev2A.pdf

قانوني: قد تصل العقوبات إلى مليارات الدولارات حال سقوط الصاروخ على أي دولة

من جانبه، قال مصطفي السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه في حال وقوع الصاروخ الصيني على منطقة في أي دولة من الدول، فإن للدولة الحق في طلب التعويض المباشر من الصين، وإن لم تستجب فيحق للدولة المتضررة أن تقاضي الصين في المحكمة الدولية.

وأضاف السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه يتم قياس العقوبة حسب الضرر الذي تعرضت له الدولة، وقد يصل إلى ملايين أو مليارات من الدولارات، تعويضا على الفعل الذي حدث.