فرق من الصحة تجوب منازل المنيا للتوعية بغسيل اليدين بالصابون

نظمت فرق طبية تابعة للإدارات الصحية بالمنيا، زيارات منزلية لتوعية المواطنين والأهالي بأهمية غسيل الأيدي باستخدام الصابون حفاظا علي سلامتهم وصحة ابنائهم وأسرهم، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لغسيل الأيدي.

وكان فريق من مكافحة العدوي بالإدارة الصحية بمركز مطاي، في شمال المحافظة، نظم عدد من الزيارات المنزلية وجاب شورع القري لتعليم الأهالي أهمية غسيل الأيدي للوقاية من أي أمرض، وحفاظا علي صحتهم وسلامتهم، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمود محمد مدير الإدارة الصحية بمطاي.

واليوم العالمي لغسل اليدين، حملة تهدف لحث ملايين الأفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم بالصابون، وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض والأوبئة.

ويرجع تاريخ انطلاق الحملة إلى عام 2008 أثناء الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للمياه والذي انعقد في ستوكهولم، وشهد إقامة الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لغسل اليدين.

واحتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين للمرة الأولى في الخامس عشر من أكتوبر 2008 وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2008 عاما دوليا للصرف الصحي.

وجرى التركيز في اليوم العالمي الأول لغسل اليدين على أطفال المدارس، وتعهدت الأطراف المشاركة بتوعية أكبر عدد ممكن من أطفال المدارس لغسل أيديهم بالصابون في أكثر من 70 دولة.