«ندالة الصحاب».. خرج مع صديقه ورجع بعد أيام «جثة مربوطة بحزام» في أسيوط

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص بخروج نجل شقيقه من مسكنه رفقة أحد أصدقائه «كهربائي»، وتوجهما إلى مخزن أخشاب كائن بذات الناحية ملك عم صديقه وعدم عودته.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وبالانتقال للمخزن المشار إليه، عُثر على «شيكارة بلاستيك» بجوار الحائط بداخلها جثة المتغيب بكامل ملابسه و«مربوط بحزام».

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط صديق المجني عليه، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع احتجاز المجني عليه وطلب فدية مالية من والده لمروره بضائقة مالية واحتياجه لشراء المواد المخدرة، حيث استدرجه للمخزن وفي أثناء محاولة تقييده ظل يصرخ فخنقه المتهم بـ«الحزام» الخاص به خشية افتضاح أمره، واستولى على هاتفه المحمول وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة وتركها بالمخزن ولاذ بالهرب، كما أرشد عن الهاتف الخاص بالمجني عليه.