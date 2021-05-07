كل ما تريد معرفته عن كيفية أداء صلاة التسابيح في العشر الأواخر

يكثر المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان، من أداء الطاعات والتقرب إلى بالدعاء، والحرص على أداء الصلوات، ومنها صلاة التسابيح، حيث جاء في فضلها أنها مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

كيف تؤدى صلاة التسابيح؟

وعن كيفية أداء صلاة التسابيح في العشر الأواخر من رمضان، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة التسابيح أربع ركعات «أي بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط، لافتة إلى أنه في كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أي سورة تختارها»

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

وتابعت الدار: «ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده.. إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

واستكملت: ثم تهوي ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد في السجود وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

واضافت : ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة في السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

وأشارت: ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

وأكدت دار الإفتاء، أن تفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فتكون بذلك 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.

دعاء صلاة التسابيح

وعن دعاء يقال أثناء صلاة التسابيح، ويغير الحياة 180 درجة، فقد ورد عن زاد الطبرانى: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام: «اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك.

اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملًا استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك فى النصيحة حبًا لك، وحتى أتوكل عليك فى الأمور كلها، حسن ظنى بك، سبحان خالق النور»، ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه.