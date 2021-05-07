محافظ بورسعيد: حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية

انتشرت حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية ببورسعيد مساء أمس واليوم لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ورصد إلتزام المحلات، والمقاهى والكافتريات، والمولات بالغلق واتخاذ الإجراءات الإحترازية ، بمختلف أحياء المحافظة.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قامت بجولات ميدانية منذ بدء تطبيق قرار الإغلاق في التاسعة من مساء أمس، الخميس لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال، والمولات التجارية، بتطبيق قرارات اللجنة العليا لأدارة أزمة فيروس كورونا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك تعاون كبير من أصحاب المحلات فى معاونة أجهزة الأحياء ورجال الأمن في أداء مهامهم بفرض الانضباط والالتزام حيث تم التأكد من مدى الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد استمرار تلك الحملات بصورة يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامتهم.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وجه، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءاً، مع حظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل «الديليفري»، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنه إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 12 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، لمدة 5 أيام، وخلال تلك الفترة سيتم استمرار غلق شواطي المحافظة والحدائق والمتنزهات العامة بكافة احياء المحافظة، مؤكدا انه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.