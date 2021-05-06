السيطرة على حريق بـ«هيش» في كلية تجارة بورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب في هيش ونباتات داخل كلية التجارة جامعة بورسعيد ببورفؤاد.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطار من قوات الحماية المدنية، بقيادة المقدم هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء، يفيد باندلاع حريق نشب داخل سور مبنى كلية التجارة.

وأوضح أنه تمت السيطرة على حريق نشب بهيش ونباتات بحديقة الكلية قبل وصوله إلى المباني المجاورة، وتم الدفع بسيارتين تابعة للحماية المدنية والإطفاء، ولم ينتج عن الحادث أي خسائر بشرية، كما يجرى حصر الخسائر وبدأت من المعاينة الأولية أنها محدودة.

يذكر أن الحريق الذي نشب، هو الثاني مساء اليوم، بعد حريق نشب داخل حجرة الوقود الخاصة بمركبات مديرية أمن بورسعيد دون إصابات.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية أمن بورسعيد، أنه اندلع حريق كبير داخل إحدى الغرف التابعة لجراج مديرية أمن بورسعيد بداخله كمية من الوقود الخاصة بمركبات المديرية.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وصوله لباقي مكاتب مديرية الأمن، ولم ينتج الحادث عن إصابات بشرية، كما يجري حصر الخسائر.

وأمر اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، بتحرير محضر بالواقعة، وتجرى النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.