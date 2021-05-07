68 مشروعا بقطاعات مختلفة بتكلفة تفوق المليار جنيه في دمياط

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء محافظة دمياط، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الموافق 8 مايو، مؤكدةً أن هذه الذكرى تجسد روح الفداء والوطنية لأبناء الوطن على مر العصور.

كما دعت أبناء دمياط لبذل المزيد من الجهود لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة على أرض المحافظة، والتى شهدتها خلال الآونة الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت المحافظ، إن الفترة الحالية تشهد إنطلاق 68 مشروعا بقطاعات مختلفة بتكلفة إجمالية 1.248مليار جنيه.

عمال «المشروعات القومية»: العمل 24 ساعة لتنفيذ المهمة

قطاع المشروعات القومية:

إنشاء مجزر آلى ومحجر بيطرى بمنطقة شطا ضمن خطة وزارة التنمية المحلية بتكلفة قدرها 160 مليون جنيه

قطاع الطرق

- أعمال تطوير ورصف طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" بطول 7.5 كم بتكلفة إجمالية 160مليون جنيه.

- رفع كفاءة ورصف طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط بطول3 كم بتكلفة 40 مليون جنيه.

- رصف منطقة شمال وجنوب منطقة دمياط بتكلفة31.100 مليون جنيه بالإضافة لعدد من المشاريع الاخري

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

- افتتاح خزانات مياه الامتداد العمراني بمدينة رأس البر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه

- افتتاح مشروع صرف صحي قرية أولاد خلف الفرعية بتكلفة 20 مليون جنيه.

- افتتاح مشروع صرف صحي الكاشف الجديد "محطة الرفع الفرعية" بإجمالى 55 مليون جنيه.

قطاع الصحة:

- افتتاح أعمال رفع كفاءة مستشفى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه

- افتتاح وحدة طب الأسرة بالكحيل بمركز كفر البطيخ بتكلفة 8 مليون جنيه

قطاع التعليم:

افتتاح عدد 5 مدارس بتكلفة إجمالية 33.9 مليون جنيه

وضع حجر الأساس لخمس مدارس أخرى إنشاء جديد ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد وذلك بتكلفة قدرها 42 مليون جنيه.

تطوير العشوائيات: القاهرة بها أكبر نسبة من العشوائيات المهددة للحياة

تطوير العشوائيات:

بالنسبة للمناطق الغير آمنة افتتاح مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بتكلفة 85 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

تطوير 7 مناطق غير مخططة بمدينة دمياط بتكلفة 200 مليون جنيه.

قطاع الأسواق الحضارية:

- السوق الحضاري بشارع 33 الذي يضم 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة ودورات مياه وممشى موازى للنيل بطول 400 م بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه.

- السوق الحضاري بمدينة فارسكور بتكلفة 10 مليون جنيه

- أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق السمك بمدينة دمياط بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه

- أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بشطا بتكلفة تقديرية 6 مليون جنيه.

- وضع حجر الأساس لسوق الجمعة بتكلفة 52 مليون جنيه

قطاع التعاون الدولي

افتتاح مشروع إنشاء مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات بمدينة عزبة البرج وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women بتكلفة قدرها 5 مليون جنيه.

قطاع الثقافة

افتتاح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بتكلفة إنشاء تقدر ب20 مليون جنيه

قطاع التنسيق الحضاري

تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط بقيمة 11 مليون جنيه.

قطاع الإسكان:

5 عمارات سكنية بأرض الصهاريج بمدينة عزبة البرج بتكلفة تقدر ب 43.9 مليون جنيه

5 عمارات أخرى بتل الكاشف بمركز الزرقا بتكلفة 43.3 مليون جنيه.

20 عمارة بشطا 2 بقيمة 156 مليون جنيه

قطاع الشباب والرياضة:

9 مشروعات بإجمالي تكلفة 3.6 مليون جنيه.

قطاع الكهرباء:

10 مشروعات بتكلفة 71.9 مليون

جنيه قطاع التضامن الاجتماعي:

2 وحدة اجتماعية بالركابية والزرقا بتكلفة إجمالية 2.3 مليون جنيه.

قطاع المواقف:

موقفين لسيارات الأجرة "عزب النهضة و شطا" بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه

و اختتمت الدكتورة منال عوض حديثها قائلة :"إن المحافظة حريصة كل الحرص على توسيع دائرة المشروعات والمبادرات لمد جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق ، لتصبح دمياط قاطرة للتنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات، وكذلك العمل على تفعيل منظومة خدمية متكاملة تخدم المواطنين بكافة أنحاء المحافظة"

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