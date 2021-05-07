غلق 5 محلات ومقهى لمخالفة الإجراءات الإحترازية في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم للتأكد من تنفيذ القرار حيث تم المرور على شوارع «التجاري و الشرباصي وكورنيش النيل والحربي وباب الحرس ونافع ووزير والترعة الرئيسية و مول الصفوه و مول الصياد»، وتم التأكد من التزام المواطنين من أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة .

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ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزارء بشأن إغلاق المحلات في المواعيد المحددة وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمدينة والقرى التابعة.

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غلق محلات ومقهى

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان حملة مكبرة ضمت كلا من نائبى المدينة والقرى ورؤساء الوحدات المحلية القروية شرباص والبراشية والغنيمية و تفتيش السرو وكفر العرب والضهره وكرم ورزوق والرحامنة بالتنسيق مع مركز شرطة فارسكور وذلك لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية والتزام إرتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة للغلق وقد أسفرت الحملة عن غلق4 محلات ومقهى.

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وشدد رئيس مركز ومدينة فارسكور على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية على المدينة والقرى التابعه على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر وعدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم ٩٣٣ لسنه ٢٠٢١ بغلق كافة المحلات التجارية والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والكافتريات فى تمام الساعة التاسعة مساء .

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