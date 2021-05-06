طفل يعود للحياة بعد توقف عضلة القلب في دمياط.. «سقط من الخامس»

سقط شاب من الدور الخامس أعلى منزله بدائرة مركز فارسكور، وأصيب بإصابات بالغة نقل على إثرها لمستشفى دمياط التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقيح مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس كورونا في دمياط لليوم الثاني

مدير المستشفى: توقف عضلة القلب للطفل وعودتها

ووفقا للدكتور وليد أبو الخير مدير مستشفى دمياط التخصصي، أكد لـ«الوطن» أن الطفل حازم أسامة، البالغ من العمر 15 عامًا مصاب بكسور شديدة ومتعددة مع توقف في عضلة القلب، لتعود للعمل مجددا بعد محاولات الأطباء، وكسور في الفقرات العنقية والظهر والحوض والفخذ الأيسر والذراع الأيسر، بجانب تجمع هواء ودم على الرئة، ونقل المصاب لغرفة العناية المتخصصة.

لم ينتظر الوظيفة.. «الفيشاوي» تعلم الأركت: التصميم يصل سعره لـ5000 جنيه

المباحث تحقق

وتقوم مباحث مركز فارسكور برئاسة المقدم محمد المليجي، بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، للتعرف على أسباب حدوثه.