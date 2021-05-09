مواقف في حياة الشعراوي.. حكايات إمام الدعاة مع «الجن والعفاريت»

الجن والحيل الشيطانية، من الأحاديث التي تشغل بال الكثيرين، وهي من الأمور التي تحدث عنها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ومنها موقف كوميدي رواه «الشعراوي» عن سيدة تدعي أن الجن لبسها، وذلك من خلال برنامج «لقاء الإيمان» على قناة الإرث النبوية الفضائية.

وقال إن الحكايات والروايات عن الجن تكثر مع السيدات، وتوجه باللسؤال إلى مذيع البرنامج وقال له «اشمعنا بقى؟» ثم أجابه على الفور: «يعني الشيطان معقول هيخاف من الرجالة.. لأ طبعا بس الستات ليهم حيل» واستشهد بمثال حي صادفه مع إحدى السيدات التي زعمت أن الجن «يلبسها».

وأوضح «الشعراوي»: «جات لي هنا في المسجد وأول ما دخلت الجامع وقعدت تهلل وتصرخ وقالت أصل ده العفريت اللي عليا وأنا شوفتها إنها كذابة لأنها أول ما دخلت الجامع وقعت وأغمى عليها، بقى معقولة العفريت ظابط الميعاد عليها لما تدخل الجامع.. روحت أنا قولت للراجل جوزها على فكرة مراتك عليها عفريت وبيغير منك اوعى تقرب لها ليجرى لك حاجة.. فرجعت لي تاني بعد أسبوع قالت لي العفريت راح وطبعا لأن جوزها مقربلهاش فالمسائل دي كلها كدب في كدب».

وتوجه إليه المذيع بسؤالٍ آخر يقول: «هل يسخر الجن لخدمة الإنسان؟»، فأجاب الشعراوي وقال إن الجن أما طائع أما عاصي: «الطائع ميجيش لبني آدم والطائع ده شغله مع ربه.. هل تقدر تسلط راجل طيب إنه يزعلك ولا يضربك.. وأما الشيطان هتقدر تسلطه لأمرك ده بينه وبينك عداوة» ثم استشهد بآية قرآنية «وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا»، وأوضح «الشعراوي»: «لذا فهؤلاء لا يموتون ميتة خيرا أبدا لأنهم ظنوا أنهم يأخذون قوة من الجن حتى يأذون بها الآخرين.. هتلاقي الناس دي شكلها وحش ومرضى وعيالهم وحشين وموتتهم وحشة جداً»