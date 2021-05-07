إعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021 لسنوات النقل خلال ساعات

ينتظر طلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، إعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021، والتي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في جميع مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية في مختلف المحافظات.

تعليم القاهرة: الانتهاء من مراجعة درجات امتحانات شهر أبريل 2021

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، إن جميع المدارس انتهت من تصحيح امتحانات شهر أبريل 2021، لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021 خلال ساعات.

وأضاف "عبدالتواب" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم مراجعة درجات طلاب صفوف النقل، في جميع المدارس، وإعداد الكشوفات النهائية بدرجات الطلاب، مؤكداً أنه تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية بشأن الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة لدرجات الطلاب.

"تعليم الجيزة": تم الانتهاء من تصحيح امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل

من جانبه قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة طلاب صفوف النقل خلال ساعات، موضحاً أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات وفق المعايير الموضوعية، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على جميع مديري المدارس بضرورة مراجعة الدرجات بشكل جيد.

وأضاف "شعبان" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم التنبيه على جميع موجهي المواد بضرورة مراجعة نسبة 15% من أوراق الإجابات للتأكد من شفافية التصحيح، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعداد لوضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر عقد امتحاناتها في شهر يونيو المقبل.

وفي سياق متصل، أكد بسكاوي مصطفى، أنه جرى الانتهاء من تصحيح امتحانات شهر أبريل 2021 من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات قريباً، مشيراً إلى أنه جار الاستعداد لعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة.