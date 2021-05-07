«عام ومهني ومكفوفين».. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حول جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021.

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بشقيها العام والمهني، من يوم 5 وحتى 10 يونيو المقبل، «لمدة 6 أيام»، وذلك وفقا للجداول التي اعتمدها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية «مهني»، و«مكفوفين» و«الصم وضعاف السمع»، في نفس الفترة، إلا أن المكفوفين ينهون امتحاناتهم مبكرا بيوم واحد.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ويرصد «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، والذي جاء فى 6 أيام بنحو:

- السبت 5 يونيو.. لغة عربية وخط، لمدة ساعتين ونصف.

- الأحد 6 يونيو.. لغة أجنبية، لمدة ساعتين.

- الاثنين 7 يونيو.. جبر، لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 8 يونيو.. علوم، لمدة ساعتين.

- الاربعاء 9 يونيو.. هندسة، لمدة ساعتين.

- الخميس 10 يونيو.. دراسات اجتماعية، لمدة ساعتين.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية في امتحانات الإعدادية

وأكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن تكون نهاية شهر أبريل الماضى هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.