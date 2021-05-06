موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2021.. التعليم العالي توضح

أصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عددا من القرارات المهمة التي تتعلق بموعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2021، في إطار خطط الجامعات ووزارة التعليم العالي لاستكمال خطط العام الدراسي الجاري في ظل مواجهة أزمة كورونا فيروس، مع التشديد على تطبيق الإجراءت الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي والتوسع كون نظام الدراسة أون لاين والتعليم عن بعد.

موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2021

وحدد المجلس الأعلي للجامعات موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2021، على أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني خلال يونيو، وتنتهي خلال يوليو مع مراعاة الخريطة الزمنية للعالم الدراسي الجاري، واللوائح المنظمة لعمل الكليات مع التشديد على متابعة سير الدراسة بمختلف الكليات بالجامعات، ومتابعة بدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

ووجه وزير التعليم العالي بشأن موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2021، بضرورة العمل على إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري الفصل الدراسي الثاني 2021، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو، وتنتهي خلال شهر يوليو بكل الجامعات المصرية، على أن يتم إعلان موعدها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وكذلك إعداد كل الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذها في هذا الشأن من الآن، لضمان حسن سير الامتحانات، والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والتشديد على من منع تكدس الطلاب داخل مدرجات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وكذلك الاستفادة من إمكانات الكليات بالجامعات في تنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وفي سياق متصل، حذرت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع المواطين داخل وخارج الجامعة، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات الطبيعية المحفزة لمناعة الجسم، والاهتمام باستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض والالتزام بعدم الاختلاط بأي شخص حتى التأكد من سلبية الأعراض.