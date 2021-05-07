فض سردقات عزاء ومصادرة 45 شيشة للحد من كورونا في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتريات ودور السينما والمسارح وما يماثلها للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والإلتزام بتوقيتات الغلق ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بإجراءات مواجهة كورونا .

غلق كافية ومصادرة 45 شيشة لمواجهة كورونا

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قاد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ حمله للتأكد من إلتزام أصحاب المحال والكافيهات والمقاهي بموعد الغلق بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم وبرفقته المهندس وجيه صدقي رئيس المركز ولجنة مشكلة من إدارات المجلس «الإشغالات - رخص المحلات - المواقف - الإزالات - المتابعة الإدارية - المتابعة الميدانية - التفتيش المالي»، وتم ضبط كافيه لمخالفته توقيتات الغلق واستمرار العمل بداخله بعد المواعيد الحظر فتم إصدار قرار غلق وتشميع الكافيه ومصادرة 45 شيشة و3 شاشات عرض وريسيفر و بلاي ستيشن وتم ضبط صاحبه المخالف وعرضه على النيابة.

حملة لمتابعة قرار غلق المحلات في القنايات

وفي نفس الاطار قامت ثناء فوزى رئيس مدينة القنايات مساء أمس وبحضور د احمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية وممدوح عبدالعظيم نائب رئيس المدينة وقوات من قسم شرطة القنايات وأعضاء اللجنة المشكلة بتنفيذ قرار دولة مجلس الوزراء أثناء الحملة للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيهات بمواعيد الغلق حفاظاً على سلامتهم وصحتهم من انتشار فيروس كورونا.

فض 4 سرادقات عزاء للحد من كورونا

وفي سياق متصل تمكنت رئاسة المركز من فض سرادقات 4 أفراح بقرية اللبا التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم رفع الفراشة وأعمال الإنارة والكراسي و تفرقة تجمعات المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز الزقازيق حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتأكد من إلتزام التجار بتوقيتات الغلق المقررة من الساعه 9 مساءا بنطاق المركز فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين العامة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وأسفرت الحملة عن التحفظ على 55 حالة إشغال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.