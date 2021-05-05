محافظ الشرقية يوجه بمراجعة قرارات الإزالة والترميم لعدد من العقارات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد الأباصيري رئيس حي ثان بمراجعة قرارات الإزالة والترميم الممنوحة للعقارات السكنية الكائنة خلف منطقة الصناعات النمطية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ مايلزم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة لمتابعة أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية المقامة بأرض الصناعات النمطية في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

وتفقد محافظ الشرقية خلال جولته الشوارع الجانبية بمنطقة أبو عامر وتلاحظ له وجود أحد المواقف العشوائية يضم عددا من سيارات الأجرة، ووجه المحافظ رجال المرورو بسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ على رئيس حي ثان بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الشارع.

وانتقل محافظ الشرقية لمنطقة كفر الإشارة بمدينة الزقازيق ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالبدء فورا في أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

ووجه محافظ الشرقية رئيس حي ثان بإزالة البلدورات والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام العقارات والمحال التجارية بالمنطقة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتوفير عبور آمن للماره واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما حرص محافظ الشرقية على الاستماع لشكاوى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، موجها رئيس حي ثان بفحصها وتلبيتها فورا.