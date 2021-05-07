توريد 16717 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحصاد الإسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بالشرقية للإطمئنان على مدى سلامه وصوله لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونه مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي الأقماح الموردة حتى أمس لكل من صوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية و الإئتمان الزراعي والبالغ عددها 15 صومعه وشونه بلغ 16717 طن و673 كيلو من القمح المحلي ، كما تم توريد لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا و البالغ عددهم 19 صومعة وشونه 146868 طن و758 كيلو من القمح المحلي.

وجرى توريد لصوامع وشون وبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين والبالغ عددهم 9 صوامع وشون 209430 طن و323 كيلو من القمح المحلي كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة و البالغ عددهم 2 صومعة وشونه 29052 طن و220 كيلو، كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة و البالغ عددهم 1 صومعة وشونه 7180 طن و129 كيلو من القمح المحلي و بذلك يصبح اجمالي ما تم توريده من الأقماح منذ بداية موسم الحصاد حتي اليوم 409249 طن و103 كيلو قمح.

حظر نقل القمح خارج الشرقية

وأضاف المحافظ أنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ على المركز الأول الذي تحظي به المحافظة في الإنتاجية والتوريد.

أسعار توريد القمح

وشدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2021، بحيث تكون بسعر 725 جنيها للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، بزيادة تقدر بقيمة 25 جنيهاً عن أسعار العام الماضي.

مساحة القمح في الشرقية

وتُعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية من حيث مساحة الرقعة الزراعية والتي تصل إلى 880 ألف و 670 فدان حيث تمثل 82% من اجمالي المساحه الكليه للمحافظة وتحتل الشرقية المركز الأول علي مستوى محافظات مصر في إنتاجية محصول القمح لسنوات عدة على التوالي.

ويعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تحصل علي الأولوية القصوي من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش، وتتركز زراعته في كل أنحاء المحافظة وخاصة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ومستحوزعلي أكثر من 41% من إجمالي مساحة المحافظة المزروعة.

وما زالت صوامع الشرقية تستمر في فتح أبوابها لإستقبال الذهب الأصفرعلى خطى ثابتة ساعية لإستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح والذي بدأ من منتصف أبريل المنقضي والمستمر حتى منتصف يونيو المقبل، بمساحة مزروعة بلغت 408898 فدان حيث تم حصاد 255154 فدان حتى الأمس.