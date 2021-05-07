اعرف الطرق البديلة لـ«القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بعد غلقه 5 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، أمس، إجراء عدد من التحويلات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة على المواطنين بعد إغلاق جزئي لطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بالاتجاه القادم من الرماية لمدة 5 أيام، حيث أعلنت الطرق البديلة لتسهيل حركة المواطنين.

وقالت المحافظة، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي أن تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلي الطريق الدائري يكون خط سيرها علي النحو التالي:

وجاءت الطرق البديلة هي:-

- استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب «300م» ثم الدخول يمينًا اتجاه شارع البرنسيسة.

- السير بشارع البرنسيسة حتى تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة، ثم الدخول يسارًا بشارع حدائق الأهرام القديمة، واستكمال السير به حتى تقاطعه مع شارع أنور السادات.

- ثم السير يسارا بشارع أنور السادات وصولًا حتى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي مره أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به اتجاه الإسكندرية أو اتجاه المطلع المؤدي إلى أعلى الطريق الدائري.

وأعلنت محافظة الجيزة، القيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو الأنفاق «المتحف الكبير»، ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى وتحديدا فى المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الشركة المنفذة قامت بإتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي من خلال تركيب «محددات فوسفوريه وطواحين ضوئية وحواجز عاكسه وكشافات ضوئية»، فضلًا عن تركيب كافة اللوحات الإرشادية الدالة على اتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدي المركبات وضمان سلامتهم وتفادي حدوث أي تكدسات مرورية، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.