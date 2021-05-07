«مصر للطيران» تهدي الراكب رقم 7 خدمات سفر مجانية.. «لو رحلتك النهاردة»

شاركت مصرللطيران عملائها المسافرين، اليوم، على رحلاتها من مطار القاهرة الدولي الاحتفال بمناسبة مرور 89 عامًا على إنشاء الشركة الوطنية في السابع من مايو عام 1932 وذلك بمنح الراكب رقم 7 في إنهاء إجراءات سفره على كل رحلة خدمات سفر مجانية.

وتتضمن الخدمات المجانية، وزن إضافي مجاني، دخول استراحات مصرللطيران، تعلية درجة السفر من السياحية إلى درجة رجال الأعمال وغيرها وذلك تقديرا من مصر للطيران لعملائها وحرصها على مشاركتهم في كل المناسبات، وفق ما صرح به عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وتابع: «رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا وتاثيرها على صناعة النقل الجوي حول العالم إلا أننا في هذه المناسبة نجدد العهد على الاستمرار في خدمة عملائنا على أكمل وجه وتقديم خدمات سفر تليق بهم ببتاريخ الشركة العريق وسط التزام تام بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية في جميع مراحل السفر وعلي متن الطائرة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع كل الجهات المعنية».

كما تمّ تنظيم حملة ترويجية للإعلان عن عيد مصر للطيران على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور وفيديوهات تاريخية وكذا وضع شعار الـ89 عى شاشات المطار وعلى غطاء مقاعد الرأس بجميع الرحلات.

كما تمّ الإعلان عن تقديم عروض وتخفيضات على أسعار تذاكر السفر ومنتجات الأسواق الحرة بنسبة تصل لـ50% احتفالا بعيد مصرللطيران الـ89.