توريد 6 آلاف طن قمح لصوامع الحمام في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن استقبال صومعة تخزين القمح 6 آلاف طن من القمح مع بداية موسم حصاد الغلال علي مستوى محافظة مطروح من خلال المزارعين الذين قاموا بتوريد إنتاج مزارعهم في صوامع مركز ومدينة الحمام.

وتفقد المحافظ ،اليوم، الجمعة، خلال زيارته الميدانية لمدينة الحمام صومعة تخزين الغلال بقرية الشمامة، سعت تخزين 45 ألف طن.

9 خلايا تعمل بالنظام الآلي لتخزين القمح

وتابع محافظ مطروح توريد القمح من المزارعين في صوامع غلال الحمام، واستمع إلى شرح من المهندس حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح ومهندسى الصومعة حول دائرة عمل الصومعة، بدءا من إستقبال شاحنات التوريد من مختلف القري المجاورة التي تزرع محصول القمح، حيث يجري العمل في الصوامع بالنظام الآلي، مع بدء من فحص العينات وتحديد جودتها من خلال اللجنة المختصة، ومعمل تحليل عينات ونوع القمح وغرفة التحكم الإلكتروني لخلايا الصومعة البالغ عددهم 9 خلايا والتى تسع كل واحدة منها 5 آلاف طن قمح ويجري أعمال التخزين طبقا للمواصفات التي أقرتها وزارة التموين.

تيسيرات للمزارعين موردى القمح في صوامع الحمام

وقال المهندس حسين الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح إن الصومعة إستقبلت 2300 طن من القمح بالإضافة إلى 3500 طن بتخزين قري البنجر ليصل إجمالى توريد القمح في مطروح نحو 6 آلاف طن.

من جانبه، أشاد محافظ مطروح بمنظومة العمل داخل الصومعة، مشيرا إلى أهمية تقديم جميع التيسيرات للموردين من المزارعين وأصحاب الأراضى الزراعية لتحقيق مزيد من الأقماح، خلال الموسم الحالي وتشجيعهم علي التوريد في صوامع الحمام.

قري الخريجين المصدر الوحيد لزراعة القمح في مطروح

ويعد مركز ومدينة الحمام المركز الوحيد الذى تجري به زراعة القمح من إجمالى 8 مراكز بنطاق المحافظة، في ظل إنتشار زراعة الغلال فى الحمام بقري الخريجين أو قرى البنجر التي تعتمد علي وجود مصدر رى دائم من ترعة الشيخ زايد، بخلاف باقي المراكز التي تعتمد علي زراعات المطر، للشعير وجزء بسيط من القمح للإستهلاك المحلى بالمنازل على مدار العام في القرى والنجوع من جانب أبناء البادية بمطروح.