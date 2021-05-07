زيادة كميات القمح الموردة لمطاحن شرق الدلتا لـ11 ألف طن في الدقلهية

تمكنت مديرية تموين الدقهلية من خلال فكرة بسيطة من زيادة كميات القمح الموردة لصالح شون مطاحن شرق الدلتا بمقدار 11 ألف طن قمح حتى الان وذلك من خلال فتح نقاط التجميع الوسيطة التي وفرت الجهد علي المزارع والمورد، فيما بلغ إجمالي الكميات الموردة أكثر 124 ألف طن، خلال 17 يوما، وهو يزيد عن نصف الكميات المستهدف توريديها من المزارعين والمودرين خلال الموسم بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين، وبمشاركة مديرية الزراعة بالإضافة إلي الجهات المسئولة عن منظومة القمح بالمحافظة.

«صليب»: الكميات الموردة لمطاحن شرق الدلتا زادت 11 ألف طن

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنه خلال الموسم الحالي 2021 منذ بدايته وحتى الآن، زادت فيه الكميه الموردة لصالح شركة مطاحن شرق الدلتا عن موسم 2020 بمقدار 11 ألف طن نتيجة فكرة افتتاح شون تجميع بالمحافظة تابعة للشركة، وهو ما جعل أمر التوريد أمر سهل علي المورد والمزارع، وأصبح بالقرب منه شون تجميع بعد أن استعدت مديرية التموين بفتح وتجهيز 32 موقعا تخزينيا تشمل 5 صوامع و 5 هناجر، و22 شونة موزعين علي مراكز الدقهلية المختلفة.

وأضاف صليب لـ«الوطن» أن الكميات التي تم توريدها خلال 17 يوما من فتح باب التوريد يوم 20 أبريل الجاري بلغت 124 ألف و 636 طن، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة والتي يحدد علي أساسها السعر، والذي تحدد بمبلغ 725 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، والدرجة الأقل بمبلغ 715 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، وأقل الدرجات بمبلغ 705 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.

الكميات الموردة لجهات توريد القمح في الدقهلية

وأشار إلي أن ما تم توريده بلغ 67 ألف و 45 طن لصوامع الشركة المصرية القابضة، و 41 طن و 776 طن إلي شركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلي 15 ألف و 814 طن إلي شون البنك الزراعي المصري، مؤكدا علي أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 ألف طن قمح من إنتاج موسم 2021، حيث تبلغ المساحات المزورعة من القمح 235 ألف فدان حسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية.

يذكر أن وزارة التموين قررت تأخير التوريد في محافظات الدلتا هذا العام لمدة أسبوع وذلك للظروف الجوية وهو ما جعل التوريد يتأخر في الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية والغربية والقليوبية والبحيرة لمدة أسبوع كامل إلي أن تم فتح التوريد يوم 20 أبريل