وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار جمال سلامة: وداعا فارس الموسيقى النبيل

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا المصرية، وأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون، الموسيقار الكبير جمال سلامة الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 7 مايو عن عمر ناهز 76 عاما.

وقالت وزيرة الثقافة، إن ميدان الإبداع العربي فقد فارسا نبيلا وعبقرية موسيقية وأحد الأيقونات الفنية، والذي نجح خلال مسيرته في خلق شكلا مميزا لمؤلفات ستبقى خالدة في الذاكرة والوجدان، مشيرة أن قدراته المتفردة منحته القدرة على صناعة نجوم كان لهم بصمة بارزة في عالم الفن، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945،‏ نشأ في عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان شقيقه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني.

درس الموسيقى منذ الصغر، وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقي في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، على يدي نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه.

‏حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة، ‏وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، كرمته وزارة الثقافة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نوفمبر الماضي.