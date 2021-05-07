شركة مياه الشرب بالغربية تدشن حملة توعوية بقرية شرشابة في زفتى

شدد مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمحافظة الغربية اليوم على دور إدارة التوعية بشركة مياه لاستهداف فئات عمرية مختلفة للتوعية بترشيد استهلاك المياه ةاستقصاء رأى للمواطنين وتنفيذ حملات طرق الأبواب وتوزيع بروشورات وبوسترات توعوية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عادل عطية سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية وتنفيذاً لحملات التوعية فى القرى التى تقوم بها مشروعات مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

تدشين ندوة توعوية للأطفال وإقامة ورشة رسم وتلوين للأطفال

كما بدأت الحملة أنشطتها في قرية شرشابة بزفتى بعقد ندوة توعوية للأطفال وإقامة ورشة رسم وتلوين للأطفال حيث تحتوى ورش الرسم على رسومات تختص بترشيد المياه .

كما التقى الفريق من خلال ندوة توعوية مع بعض سيدات القرية للتعريف بأهمية الحفاظ على المياه وطرق الترشيد الصحيحة، كما تم تعريفهم بالقطع الموفرة والتى تعمل على ترشيد المياه والتى تؤدى إلى خفض قيمة الفواتير، وشملت الحملة التعريف بالخط الساخن 125 وكيفية تحميل تطبيق قراءتى وتطبيق 125 خلال الفترة المقبلة .

محافظ الغربية يحدد خطوات مشروعات الجارية لمبادرة حياه كريمة بزفتي

من جهة أخرى، ناقش محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي رفع كفاءة الوحدات الصحية غير المشمولة في نظام التأمين الصحي ،حيث سيتم تطوير 26 وحدة صحية بمركز زفتى، كما ناقش المحافظ موقف الاستفادة من عدد 28 قطعة أرض مستهدف إقامة مشاريع خدمية عليها لخدمة أهالي زفتى.