السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق شرق القاهرة (صور)

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة 65 فدانًا.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 11 كوبري للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مروريًا جديدًا يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

كما ناقش الرئيس السيسي، أثناء الجولة التفقدية المسؤولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.

كما تحدث الرئيس مع عدد من المواطنين، وهنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، واستمع إلى آرائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.