ظهر في الاختيار 2.. مؤلف شعارات الصاعقة يروي تفاصيل «معركة الواحات»

في أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، ظهر محمد وديع صاحب شعارات الصاعقة الشهير بدور المقدم «وليد» في معركة الواحات.

وكشف الرائد محمد وديع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اسم الشخصية «وليد»، الذي يؤدي دوره هو ليس الاسم الحقيقي للشخصية الواقعية، والضابط الذي يجسد دوره لا يزال على قيد الحياة وفي الخدمة، ولكنه حتى الآن لم يتواصل معه إلا أنه ينوي ذلك، خاصة أن بينهما العديد من الزملاء والأصدقاء المشتركين: «أنا مقعدتش معاه ومتكلمتش معاه بس أنا عارف القصة بتاعته كاملة بحكم زمايلي كتير ضباط خاصة وشرطة فعندي المعلومة كاملة ومكانش فيه وقت أقعد معاه لأن الترشيح جالي قبل التصوير بيوم».

دور محمد وديع في الاختيار 2

وتحدث «وديع» عن دوره في الحلقة 25 و26 من مسلسل الاختيار، قائلًا: «المقدم وليد ضابط عمليات خاصة أمن مركزي هو في الحقيقة اسم تاني وفي الخدمة، هو طالع مع عملية الواحات من المجموعة اللي اشتغلت في الواحات واتصاب ومستشهدش وأخلى الشهداء من المكان»، موضحا أن لم يتم ذكر اسمه الحقيقي في المسلسل: «دايما الشهيد بيتذكر باسمه، لكن اللي عايش بيغيروا اسمه، لظروف أمنية، وأكيد أنا هتواصل معاه وهدور عليه وهروح له وهشوف رأيه بعد الحلقة».

وعن كيفية اختيار «وديع» للمشاركة في المسلسل شرح أنه جاء بترشيح من خلال المخرج بيتر ميمي قائلا: «دكتور بيتر ميمي كلمنى لأننا على علاقة من الاختيار1، بسبب تدريبى للممثلين والوجود أثناء التنفيذ التخصصى فى اللوكيشن فربطتنا صداقة و لما عرف إني دخلت المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج كأول ضابط مصرى يلتحق بالمعهد فى تاريخه من بداية نشأته رشحنى لدور المقدم وليد عشان عارف أن الروح القتالية عندي موجودة» .

تفاصيل معركة الواحات في الاختيار 2

ويظهر محمد وديع في الحلقتين 25 و26 من مسلسل الاختيار 2، ويدور حديث بينه وبين ضباط الأمن الوطني، ويتناقشوت في المهمة وطبيعة المكان قبل الدخول في الصحراء، ويتكلم مع البدوي الذي يدلهم على الطرق بحسب شرح صاحب شعارات الصاعقة: «وبيدخلوا لحد ما يقعوا في الكمين اللي بيعمله عماد عبد الحميد مع هشام عشماوي في الجزء الأول وبيظهر في الاختيار2، وبيبدأ الاشتباك وبنحاول ندافع عن نفسنا بس التانين بيبقوا راكبين العالي، فالموضوع بيبقى صعب فبيستشهد عدد كبير» .

واستكمل وديع حديثه عن الدور: «الضابط اللي بعمل دوره اتعرض لإصابة هي طلقة في كتفه وهو كان بيخلي الشهداء، وعندوا خدوش بسبب الانفجار لأنه كان راكب مع إسلام مشهور في المدرعة اللي لبست آر بي جيه واستشهد إسلام مشهور، فوليد كان راكب في أول المدرعة ولما نزل يشتبك على الأرض خد طلقة في كتفه» .

وعن الفارق بين أسلوب الصاعقة التي خاض تجربتها في الواقع، والعمليات الخاصة التي خاض تجربتها في التمثيل، يقول «وديع»: «الفرق في أسلوب العمل بس في الآخر الحالة واحدة، حالة إن زمايلك بيقعوا حواليك، حالة إن فيه ناس بتتصاب وناس بتموت، حالة الغدر واحدة وحالة إن ناس لازم في التوقيت والزمان والمكان يبقوا موجودين عشان يمنعوا كارثة واحدة» .