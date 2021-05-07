سيكون الجمهور على موعد اليوم مع حلقة جديدة ومهمة ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2 لكريم عبدالعزيز وأحمد مكى المذاع على شاشة قناة «أون إي» و«الوطن» تنشر مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 .

ستشهد الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 الكثير من المفاجأت والأحداث المهمة التى سيتم الكشف عن تفاصيلها ولذلك ننشر مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 .

مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25

فستكون مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 لكريم عبدالعزيز وأحمد مكى فى تمام الساعة 9 مساء على شاشة قناة «أون إي».

وكانت قد أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة حلقة اليوم الجمعة 25 رمضان بدون فواصل إعلانية.

كما صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن القرار صدر بناء على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية والتي تجسد صورا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتجئ تلك الحلقة لتشمل أحداثا هامة ينتظرها المشاهدون ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

وكانت قد شهدت الحلقات الماضية الكشف عن تفاصيل الكثير من الجرائم الإرهابية التى حاولت الجماعات الإرهابية تنفيذها والتي راح ضحيتها الكثيرون من الأبرياء.

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 هو بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادى الجيار وسلوى وعثمان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.