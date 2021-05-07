«لحماية بيتك».. نصائح لتجنب الماس الكهربائي أثناء ارتفاع درجات الحرارة

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجة حارة، قد تقع العديد من الحوادث نتيجة ماس كهربائي تأثرا بالطقس الحار، وتستعرض «الوطن» بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها من أجل حماية أسرتك ومنزلك من الحرائق، وفقًا لموقع «safety» وهي:

نصائح لتجنب الماس الكهربائي

- عليك التأكد من أن جميع الأجهزة الكهربائية بمنزلك ذات مواصفات قياسية، وأن تتأكد من أنها مرت بجميع اختبارات السلامة.

- تجنب وضع التوصيلات الكهربائية قريبة من أماكن سير الأطفال، والابتعاد عن تمرير الأسلاك الكهربائية بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو البوتاجاز، أو الأماكن التي توجد بها أخشاب سريعة الاشتعال أو الأقمشة.

- الاهتمام بمراقبة واستبدال الأسلاك التالفة أو المتآكلة بأنواع جديدة من حين لآخر، ولا تحاول عزلها بشريط لاصق تماما.

- الاهتمام بالتخلص من المصابيح الفاسدة أو المكسورة.

- إذا رأيت أدخنة أو شرارة كهربائية من أي جهاز أو سلك كهربائي، قم بفصل التيار الكهربائي على الفور، وقم بالاستعانة بمتخصص في تصليح الكهرباء قبل إعادة توصيل الكهربائي مرة أخرى.

- خلال استخدام سخان المياه يجب التأكد من جميع قواعد الأمان، والتأكد من أن جميع الأجزاء تعمل بشكل سليم، لأن أي خطأ قد يؤدي لانفجار السخان.

- احرص على إزالة جميع الأتربة العالقة بجهاز «الشفاط»، وعدم تركة يعمل لفترات طويلة وخاصة طوال الليل.

- إذا كنت ستغادر المنزل لفترة طويلة، أو ستسافر، يجب فصل الكهرباء بشكل تام عن الأجهزة المنزلية.

- عند سحب سلك الأجهزة الكهربائية من المقبس، يجب سحبه من المأخذ وليس السلك نفسه، وإذا كنت تستخدم «مشترك متعدد المخارج»، فلا تستخدم عددا كبيرا من الأجهزة الكهربائية للعمل عليه، لتجب زيادة التحميل ومنعا للسخونة.

- استخدام الأغطية البلاستيكية للمخارج الكهربائية غير المستعملة أو القريبة من الأرض إذا لم تكن مستخدمة وذلك لحماية الأطفال.

- عند استخدام أسلاك مكشوفة في التوصيلات الكهربائية، احرص على اختيار السمك المناسب وتكون قادرة على التحمل.