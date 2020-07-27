سعفان: قتيل الماس الكهربائي بالكويت.. حقوقة محفوظة  

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العامل المصري الذي لقي حتفه نتيجة ماس كهربائي في أثناء قيامه مع زملائه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء في إحدى المناطق السكنية ، حقوقه محفوظة ، وجاري اتخاذ إجراءات نقل الجثمان للقاهرة لدفنه ببلدته.

تلقى وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت ، كشف عن أن المتوفى يدعى محمد فرغلي محمود حسين، وهو من قرية نزالي جانوب - القوصية – أسيوط، ومتزوج ويعول طفلتين، ومقر العمل الرسمى شركة الأعمار جلوبال للتجارة العامة والمقاولات، علي مهنة نجار مسلح، وقد وقع الحادث في أثناء عمله لدى شركة أخرى (بالمخالفة لقانون العمل وقانون الإقامات) وهى شركة الدليل للتجارة العامة والمقاولات.

وكان المتوفي لقي حتفه بفعل ماس كهربائي تعرض له في منطقة صباح السالم، في أثناء قيامه مع رفاقه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء وعند توجه رجال الأمن والمسعفين إلى الموقع، وبعد فحص الشخص اتضح أنه لقي حتفه، متأثراً بإصابته، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لنقل الجثة إلى الطب الشرعي، وإبلاغ النيابة، وتقرر تسجيل قضية قتل بالخطأ .