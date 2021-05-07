«العليا للفيروسات»: نعيش مرحلة صعبة من وباء كورونا والحل في يد المواطن

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر في مرحلة صعبة من وباء كورونا، مناشدة المواطنين بالتزام الإجراءات الاحترازية، وأكدت أن المفتاح في يد المواطن، وأنه يجب أن يكون متعاونا مع الحكومة.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنه من المفضل أن تركز وسائل الإعلام على التنويهات المبسطة للمواطنين، مثل كيفية ارتداء وخلع الكمامات، فلو لم تتم هذه الأمور بالطريقة السليمة لن يتحقق الهدف المرجو منها، وينطبق نفس الأمر على غسل الأيدي بالمياه والصابون، وعدم لمس الأسطح.

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «أهم شيء في الإجراءات الاحترازية هو التباعد الاجتماعي، فأنا أتعامل مع الناس على أنني مريضة ولا أريد نقل العدوى إليهم، وأحرص دوما على عدم ارتياد أي مكان مزدحم».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 900 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعدما حصلوا على الرعاية الطبية اللازمة وتعافيهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبذلك يزيد إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 175117 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه جرى تسجيل 1110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم الوزارة بإجرائها، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.