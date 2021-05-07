توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من السبت 8 مايو حتى الإثنين الموافق 10 مايو.

وبحسب توقع خبراء الأرصاد، يسود غدا السبت، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، ويكون الطقس معتدلًا ليلًا على كل الأنحاء.

وتشهد البلاد حالة من الرياح في مناطق من جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأترة على غرب البلاد، كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفية على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة أيام السبت والأحد والإثنين، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.