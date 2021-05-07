حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة: العظمى في القاهرة 37

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 7 مايو 2021

القاهرة العظمى 37 والصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 19.

سيوة العظمى 40 والصغرى 23.

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 19.

دمياط العظمى 30 والصغرى 20.

الإسماعيلية 37 والصغرى 21.

السويس العظمى 37 والصغرى 22.

العريش العظمى 31 والصغرى 20.

طابا العظمى 37 والصغرى 26.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 27.

الغردقة العظمى 40 والصغرى 26.

الفيوم العظمى 38 والصغرى 23.

بني سويف العظمى 38 والصغرى 24.

المنيا العظمى 40 والصغرى 24.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 25.

قنا العظمى 42 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 43 والصغرى 27.

أسوان العظمى 44 والصغرى 28.

الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 26.

شلاتين العظمى 39 والصغرى 25.

حلايب العظمى 37 والصغرى 25.