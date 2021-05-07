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الرئيس يرد على مُسن يبكي ويشكو له: «اللي أنت عاوزه هنعمله.. عيني لكل المصريين»

كتب:

شريف سليمان
07:32 م | الجمعة 07 مايو 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين خلال جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وأثناء الجولة التفقدية التقى المسؤولين بعدد من مواقع العمل للحديث معهم بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وبعدما انتهى من حديثه معهم، وجه أحدهم بإحضار المواطنين الذين كانوا يقفون في محيط مكان وجوده، قائلا: «هات لي الناس دي».

واشتكى رجل مسن للرئيس عبدالفتاح السيسي، ليرد عليه رئيس الجمهورية: «اللي إنت عاوزه هنعملهولك»، وقال الرجل له: «أنا مش معروف»، وواصل الرئيس: «لا.. مش معروف؟! ده أنا تحت أمرك، أنا عيني لك ولكل مصري».

وبكى الرجل، ليطلب منه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم البكاء: «متبكيش اللي إنت عاوزه هنعملهولك والله، متخافش اللي إنت عاوزه هنعملهولك دلوقتي، وإن معملهوش هتبقى مشكلة كبيرة».

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