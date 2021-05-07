مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25 لـ مصطفى قمر: نوسة الشمساوية تمشي نائمة

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25 لـ مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، بمحاولات المحامي الخاص به «غلاب» إقناعه بالزواج من مطربة المهرجانات «نوسة الشمساوية» التي تجسد دورها الفنانة مي كساب، بعد أن تعذرت هي وفرقتها في دفع فواتير الفندق، بعد إلغاء الفرح الذين كانوا سيحيونه.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25

بعد محاولات «غلاب» يوافق «فارس» على فكرته، ويتقدم للزواج من «نوسة الشمساوية» التي توافقه، ويحددون اليوم التالي للزواج، ولكن تكتشف مطربة المهرجانات أنها مريضة، وتتحرك خلال نومها وتسرق الأشياء؛ حيث دخلت غرفة طبيب الفندق «أمجد»، وسرقت سماعته الطبية، وتفاجأت بها في غرفتها بعد استيقاظها في اليوم التالي.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

يجسد مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض فكرة الزواج، إلا أنه يتورط في شرط بوصية جده يلزمه الزواج قبل 60 يومًا، مقابل الحصول على نصيبه من الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

يوافق «فارس» على شرط جده، حتى يسدد الديون على الفندق، والتي تهدده بالحبس، ويساعده في البحث عن عروسة المحامي الخاص به «غلاب»، إلا أنهم يفشلون في كل مرة لأسباب مختلفة، وتدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار كوميدي متصل منفصل.

فريق عمل مسلسل «فارس بلا جواز»

مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام، وضيوف شرف منهم مي كساب، عائشة عثمان، بشرى، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.