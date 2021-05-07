فحص 109 منشآت غذائية وإغلاق المخالفين في حملة مكثفة بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، بالاشتراك مع مراقبي عموم المديرية ومفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية على مستوى المحافظة، على مدار أسبوع عدة حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحسب البيان الصحفي، قال محمد حسن، مسؤول الحملة، إن هذه الحملات ضمن إجراءات إحكام وتكثيف الرقابة على أماكن تداول الأغذية وضبط الأسواق، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، كذلك مراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للعاملين بتلك الأماكن وحصولهم على الشهادات الصحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم، والتأكد من استيفاء تلك الأماكن للاشتراطات الصحية وحصولهم على التراخيص اللازمة، وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيلة وزارة الصحة، أنه تم المرور على 109 منشأة غذائية، خلال تلك الحملات الاستيباقية والتي أسفرت عن إعدام 539 كيلو من المخبوزات والحلويات والأسماك المملحة، وكذلك ضبط وإعدام 304 لتر ألبان ومشروبات غازية وملونة و250 كيلو أغذية متنوعة، وتحرير 33 محضر جنحة للأماكن غير المستوفية للشروط الصحية، و73 محضر جنحة عدم الحصول على شهادات صحية، و24 من المحاضر المتنوعة الأخرى، وتم سحب 55 عينة من مخبوزات وحلويات وإرسالها إلى المعامل، للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل وغلق 13 منشأة لما تمثله من خطر داهم على صحة المواطنين، لعدم وجود ترخيص.

ومن جانبه؛ أكد محمد حسن مراقب عام الأغذية، أن مديرية الصحة متمثلة في إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ماضية في شن حملاتها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، لإحكام الرقابة على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، لضمان وصول غذاء صحي وآمن لجميع المواطنين.