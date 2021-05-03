بـ«فينيك وكلور وجاز».. كيفية التخلص من ضبطيات الأغذية الفاسدة

خلال 24 ساعة، تمكنت شرطة التموين بالمحافظات، من ضبط 34 طن أغذية ولحوم فاسدة كانت فى طريقها للبيع للمواطنين، بينما أفادت التقارير الطبية المختصة بأن تلك الأغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى مع وجود تغيير فى خواصها الطبيعية مع انبعاث رائحة كريهة منها.

من الضبط حتى الإعدام

ومع زيادة الكميات المضبوطة يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية التصرف فيها وبخاصة اللحوم.

وكشف مصدر أمنى لـ«الوطن» كيفية التعامل مع تلك المضبوطات بداية من الضبط وحتى الإعدام، موضحا أنه يتم مصادرة المنتج المضبوط وتحرير محضر ضد التاجر ويتم إحالة المضبوطات للجنة من قبل الطب البيطرى للفحص.

خطوات التخلص من الأغذية الفاسدة

وأضاف المصدر: «أن دور اللجنة يتلخص في تحديد مدى فساد المنتج وعدم صلاحيته من عدمه وإذا تم التأكد من عدم الصلاحية يتم اتخاذ قرار بإعدام المضبوطات حيث أن لكل منتج طريقة معينة في التخلص منه».

وفيما يتعلق باعدام اللحوم الفاسدة أوضح المصدر: «أنه يتم التخلص من اللحوم الفاسدة من خلال سكب كميات من مادة «الفنيك» والكولور والجاز «الكيروسين» عليها حتى تذوب، ثم يتم حرقها فى مقالب القمامة الكبرى لضمان عدم استخدامها مرة أخرى.

إعدام منتجات الصابون والألبان

أما منتجات الصابون مثل الشامبو ومستحضرات التجميل فالسائل منها يتم إلقائها بإحدى مصارف الصرف الصحى والصلبة يتم حرقها ودفنها بالقمامة، كما يتم إعدام الجبن والألبان بسكب كميات من المواد الكيمائية لإذابتها والتخلص منها بالصرف الصحى.

34 طن أغذية فاسدة

وتمكنت شرطة التموين ضبط 34 طن اغذية فاسدة بينها 6 طن «أسماك هارنج» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس فى مخزن بالشرقية.

كما تم ضبط 3 أطنان غير صالحة للإستهلاك الآدمى بسوهاج لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها بما يشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.