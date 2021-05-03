تسمم شخصين في العريش وحملات صحية على منافذ الأغذية

شنت أجهزة مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء حملات موسعة ومداهمات مكبرة على المحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم في نطاق مدينة العريش، بعد تسجيل حالتي إصابة بالتسمم لرجل وسيدة، تم نقلهما إلى مستشفى العريش العام، بعد تناول وجبات غذائية منتهية الصلاحية.

إصابة رجل وسيدة بالتسمم

وأكد مصدر بمستشفى العريش العام أن قسم الاستقبال بالمستشفى استقبل رجلاً وسيدة، بعد شعورهم بأعياء تام ومغص معوي، نتيجة تناولهما وجبة غذاء من أحد المحال التجارية، تبين فيما بعد أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحذر المصدر الأهالى فى مدينة العريش من تناول الوجبات والمواد الغذائية المجهولة وغير معروفة المصدر، والتي يتم بيعها في بعض المحلات التجارية للمواد الغذائية، وفي المطاعم، خلال شهر رمضان.

تطهير خزانات قسم الكلى

من جهة أخرى، قامت الإدارة الصحية بالعمل على تطهير سيارة مياه وحدة الكلى بمستشفى العريش العام، حيث قامت صحة البيئة بالمستشفى بالعمل على تطهير الخزانات بالشكل الطبي والمواصفات المطلوبة، بالتعاون مع صحة البيئة بوسط المدينة.

رفع كفاءة قسطرة القلب ببئر العبد

وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من رفع كفاءة قسم قسطرة القلب بمستشفى بئر العبد النموذجي، وأكدت مديرية الصحة بشمال سيناء أنه سوف يتم توفير استشاريين قلب لتشغيل وحدة القسطرة بمستشفى بئر العبد النموذجي، طبقاً لتنفيذ قواعد البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة ومعهد القلب.

وأضاف مصدر بالمديرية أنه سوف يتم التشغيل الفعلي لقسم قسطرة القلب بمدينة بئر العبد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لرفع المعاناة عن أهالى بئر العبد والقرى المجاورة، من مشقة السفر إلى مدينة العريش.