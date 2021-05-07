إزالة 7 حالات تعد على نهر النيل في بني سويف ضمن الموجة الـ17

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف وأعمال الردم على مساحة 3200 متر على نهر النيل، بزمام مركز ومدينة الواسطى، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 330 حالة تعد على إجمالي مساحة 118 ألف و811 مترًا مربعًا، منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وتابع محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وأشار أحمد إبراهيم مدير الأملاك إلى أن الموجة الـ17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية، بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهًا عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية، بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.